Rahandusminister Mart Võrklaev vastas muu hulgas küsimusele, kuidas mõjutaks keskmist palka teenivat inimest see, kui riigieelarves oleva augu lappimiseks jäetaks ära maksuküüru kaotamine. Küsimuse taustaks on asjaolu, et rahandusministeeriumi arvutustel viib nn maksuküüru ehk astmelise tulumaksu kaotamine riigieelarvest igal aastal ca 500 miljonit eurot välja.

Võrklaeva sõnul on maksuküür inimestelt raha äravõtmine, aga tulumaksureform on maksulangetus, mis toob Eesti inimestele rohkem raha kätte, mis omakorda läheb edasi Eesti majandusse ja aitab sel kiiremini taastuda. «Jah, me oleme muutnud käibemaksumäära selleks, et tõsta kaitsekulusid, aga kui me vaatame tööjõumakse, siis tööjõumakse me reaalselt langetame – järgmisel aastal tulumaksukoormus langeb, tööjõumaksud langevad, Eesti inimesed saavad rohkem raha kätte,» märkis minister.