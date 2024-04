Kui palju ikka maksab? Võrklaev nõuab tervisekassalt rahanumbreid

Rahandusminister Mart Võrklaev tunnistas, et ei ole kursis tervisekassa kolimise plaanidega. «Mis puudutab tervisekassa kolimist – pean tunnistama, et ei ole kursis selle jutuga, võib-olla on see kuidagi minust mööda läinud. Olen ka nõukogus. Tahaks teada neid põhjuseid ja tõesti neid võimalikke kulusid,» märkis Võrklaev ja lisas, et rahandusministrina on ta võtnud tugevalt selle positsiooni, et iga kulu kohta tuleb küsida, kas see on praegusel hetkel kõige vajalikum ja mille arvelt see tuleb.