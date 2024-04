Üldreeglina tuleb üürnikul tasuda neid kõrvalkulusid, mis on seotud tema tarbimisega. «Samas võivad pooled kokku leppida, et üürnik kannab ka kulud, mis on seotud terve hoone lepingujärgses seisukorras hoidmise ja parendamisega, näiteks kindlustuse, remondifondi või korteriühistu laenumakseid,» selgitab Siht.