AJALOOLINE PÄEV ⟩ Eesti börsifirmad käisid koos Soome investoreid püüdmas

Valdavalt üheskoos kohale sõitmisel Tallinki MyStari pardal viis Tallinki investorsuhete juht Harri Hanschmidt meid kaptenisillale. Üllatavalt avara vaatega suures ruumis oli rahulik õhkkond. Kuigi laevas on kasutatud kõikvõimalike moodsaid tehnoloogiaid ja ikka leitakse viise, kuidas kütusekulu ja seeläbi keskkonna jalajälge vähendada, et puudunud ka riiulis signaallipukesed. See mõjub kuidagi tänavpäeval arhailise meresõidu kommunikatsioonivahendina.