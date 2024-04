Terminaliga liitus kütuse- ja energiamüügi ekspert Alan Vaht

AS-i Terminal osanik ja juhatuse liige Raido Raudsepp märgib, et senise arenguga on ettevõtte äritegevus täielikult muutunud ning senist kasvu on plaanis veelgi kiirendada. «Kui seni oleme panustanud avaliku laadimisvõrgu arendamisele, siis edaspidi võtame tugevalt fookusesse ka privaatsete laadijate pakkumise koos uute energiateenuste turule toomisega,» avaldas Raudsepp tulevikuplaane.