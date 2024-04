Luminor Eesti partnersuhete juhi Elar Olliku sõnul näitab see eestlaste rahatarkuse kasvu ning annab selge sõnumi tööandjatele, kuidas oma töötajaid motiveerida.

Tööandjapension on tulumaksuvaba investeerimise võimalus kolmandasse sambasse, mis aitab töötajal koostöös tööandjaga tulevikule mõeldes raha koguda. Tööandja saab rahakogumisse panustada töötajaga kokkuleppel ning selleks on erinevaid võimalusi, näiteks suunates kolmandasse sambasse teenitud boonused või osa palgasummast. Kasu, mille töötaja saab tööandja maksetest kolmanda samba pensionifondi, on praegu 25 protsenti suurem, võrreldes sellega, kui makse tehtaks töötaja arvelduskontole.