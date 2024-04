KAS UUS BUUM TULEKUL ⟩ Kodulaenu taotluste arv kerkis aastaga üle 60 protsendi

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on jaanuarist alanud pankade laenumarginaalide langetamine turule toonud aktiivse liikumise. «Samas on reaalsete tehingute arv Tallinna korteriturul võrreldes esimese kvartali laenutaotluste arvukusega olnud pigem tagasihoidlik. Siit võib luua eelduse, et paljudel inimestel on küll konkreetne, kuid siiani veel lõpuni ellu viimata plaan lähiajal uus kodu soetada,» rääkis Pechter, kelle hinnangul on üheks kõrgenenud huvi põhjuseks 1. aprillist kehtima hakanud Eesti Panga presidendi määrus, mis kehtestas laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu piirmäära arvutamise uue korra.