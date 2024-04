Elektritõukside kindlustuse eelnõu jõuab esimesele lugemisele

Majanduskomisjoni esimees Priit Lomp märkis, et kindlustuse põhiolemus toimib hästi ning jääb samaks, kuid mõningaid detaile tuleb ajakohastada. «Väiksemad sõidukid on läinud nii võimsaks, et nendega juhtunud õnnetustes saavad inimesed viga ning seda riski on vaja maandada. Sellepärast ühineme Euroopa Liidu algatusega hakata kindlustama kergliikureid, mille kiirus ulatub üle 25 kilomeetri tunnis või üle 14 kilomeetri tunnis, kui sõiduk kaalub üle 25 kilo,» selgitas Lomp ja lisas, et menetluse käigus võib tekkida vajadus eelnõu täiendada.