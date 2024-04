Telia 20 megabitti/sekundis (Mbit/s) koduinternet, mille kuutasu on 19 eurot, sobib eelkõige e-kirjade, saatmiseks/lugemiseks, surfamiseks, videode ja filmide vaatamiseks. Sellise paketi alla- ja üleslaadmimiskiirus on 20 Mbit/s. 100 Mbit/s koduinternet, mida Telia pakub, sobib samuti e-kirjade saatmiseks ja lugemiseks, surfamiseks, videote ja filmide vaatamiseks, ent ka kodutööks ja videokõnedeks. Alla- ja üleslaadimine on 100 Mbit/s. Selline pakett maksab 27,45 eurot kuus.

Sarnaste tegevuste jaoks pakub Telia ka pisut suuremat alla- ja üleslaadimiskiirusega koduinternetti, 300 Mbit/s. Lisaks muule sobib see kiirus vabalt ka mängimiseks. Paketi kuutasu on 35,58 eurot. Kui oled suurem interneti kasutaja ja koduinterneti kasutab rohkem kui üks inimene, on Telial ka 1000 Mbit/s koduinternet. Selle puhul on alla- ja üleslaadimine 1000 Mbit/s ning kuutasuks pisut üle 73 euro.