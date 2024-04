Murekoht: Eesti ekspordis väheneb ELi osakaal

Samas on Saksamaa ekspordi kasv vastukaaluks üldisele langusele, kuid ka siin on pigem tegemist kaupade liikumise ümbersuunamisega või ühekordsete tehingutega. Väliskaubanduse andmetest näeb, et käesoleva aasta esimese kahe kuu jooksul, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kasvanud sideseadmete eksport, sealhulgas just telefonide eksport, seda lausa 15,18 miljoni euro ulatuses. Samas kui üldine kasv oli vaid 13,6 miljonit eurot, seda 205,5 miljoni eurose ekspordi taustal.