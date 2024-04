Soomes mängitakse mõttega tõsta toiduainete käibemaksu

Eesti on üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus ei rakendata toiduainetele käibemaksu soodusmäära. Seetõttu on Eesti käibemaksumäär toiduainetele Euroopa üks kõrgemaid. Soomes on käibemaksumäär toiduainetele 14 protsenti.