Elektrilevi sajad töötajad lähevad järgmise tormiga «põllule»

Härm märkis, et umbes 400 Elektrilevi töötajat on valmis täitma ajutisi ülesandeid, kui elektrivõrku tabab suur rikete laine. «Küsitluste järel oleme leidnud oma töötajate hulgast umbes 400 inimest, kes on valmis kriisis appi tulema – kes lähevad tööle kõnekeskusse, kes kontrollivad oma drooniga liine või kes lähevad «põllule» töödele appi,» ütles Härm.