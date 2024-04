Riisalo Eesti majandusplaanist: praegu on kõige tähtsam anda Ukrainale abi

Minister märkis, et praegu on kõige tähtsam anda Ukrainale sõjalist abi, toetada nende teekonda Euroopa Liitu ja NATO-sse ning aidata riiki uuesti üles ehitada, ent nentis, et samal ajal peab Eesti kasvama ja edasi arenema. Riisalo osutas, et dokument «Eesti 2035» seab tema juhitavale ministeeriumile sihid majanduse, digitaalse arengu ja tööturu valdkonnas.