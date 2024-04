Facebookis kaupa müüvaid inimesi üritatakse petuskeemi tõmmata

Marketplace’is kaupa müünud Sanna Mari kirjutas võlgnike grupis, et ta on viimastel päevadel saanud mitu kahtlast sõnumit, kus tal palutakse kaup kulleriga saata. Seejärel on temalt sõnumites küsinud e-posti aadressi, kuhu on saadetud DPD veebilingid, mis on Sanna Mari hinnangul võltsitud. Üks kasutaja saatis võltsitud lingi ka tema Facebooki postkasti.