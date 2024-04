HEA UUDIS ⟩ Eesti eksport on tasahilju taastumas

Puiduvirnad Võrumaal Varese külas Toftani saeveski õuel. Puidu kõrge hind on üks põhjus, miks Eesti eksport teeb vähikäiku.

Eesti päritolu kaupade eksport oli veebruaris küll veel tugevas languses, vähenedes aastases võrdluses 8 protsenti, kuid see on taandumas. Ekspordi suurim vähenemine jäi möödunud aasta juulisse ning pärast seda on langus järk-järgult aeglustunud, kommenteeris Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.