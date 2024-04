Euroopa Liidu riikidest on kõige soodsam hind Rumeenia pealinnas Chișinăus, kus pindine klaas õlut maksab keskmiselt 1,25 eurot. Teisel kohal on Sofia (Bulgaaria), kus klaasi pindist õlut saab 1,93 euro eest. Kolmas on Tšehhi pealinn Praha, kus õlle hind on 1,86 eurot.