EKSPERT: kevadele vaatamata vindub kinnisvaraturg edasi

Tänavu märtsis tehti üsna rahuliku jaanuari ja veebruari järel Eesti korteriturul kokku 1509 ostu-müügitehingut, mida oli siiski pelgalt 0,7 protsenti enam kui veebruaris. Ajalooliselt vaadatuna on üldiselt olnud märts oluliselt kõrgema tehingute arvuga kui veebruar, mille juures näiteks 2007. aastast alates on iga-aastaselt olnud märtsis turuaktiivsus keskmiselt 14 protsenti võrra kõrgemal kui sellele eelneval kuul.

Tänavu on kevad alanud elamispindade turul seega nõudluse osas oodatust mõõdukamatel alustel, mis on jätkuvalt suuresti seotud kinnisvaraturul ja üleüldises majanduskeskkonnas valitsevate trendidega. Laenuraha hind on järk-järgult taandunud 6-kuu Euribori näitel ja ka pankade osas konkurentsi suurenemise tõttu alandatud marginaalide taustal küll veidi odavnenud, kuid koguintress on jätkuvalt kõrge ja elamispinna kättesaadavus ei ole veel kaugeltki optimaalset taset saavutanud.