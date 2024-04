Üllatus: universaalteenust ei lõpetatagi mais ära

Varem oli teada, et universaalteenus lõppeb maikuus ära, kuid elektrimüüjate andmetel kestab see teenus oodatust kauem. Kliimaministeerium, kelle valdusalasse energeetikaküsimused liikunud on, ei ole Postimehe päringule veel vastanud, kuid elektrimüüjate andmetel sihitakse universaalteenuse lõppemise ajaks nüüd hoopis juulikuud.