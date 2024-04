ANNA AMETILE TEADA ⟩ Konkurentsiamet avas vihjeportaali

Konkurentsi erimenetluste valdkonna juhi Elen Jalaki sõnul on oodatud kõik vihjed. «Infot saab anda anonüümsena, sest amet ei kogu ega töötle vihjeandja andmeid,» ütles Jalak pressiteate vahendusel.

Konkurentsireeglite rikkumiste avastamine ja tõendamine on tihti väga keeruline. Seepärast mõtlevad konkurentsiametid üle maailma pidevalt välja uusi viise ja lahendusi, kuidas teha rikkumise info esitamine võimalikult lihtsaks. «Eesti Konkurentsiamet on väike ja kõikjale me ei jõua, seetõttu julgustame kõiki teada andma kahtlastest tehingutest ja lepingutest, mis kahjustavad konkurentsi ja seeläbi meie majanduskeskkonda», ütles Jalak.