Priit Humal ja Parvel Pruunsild peavad kohtu ette astuma

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) endine kinnistu jäi 2017. aastal kolimise tõttu vabaks. Kohtueelses menetluses kogutud andmetest nähtub, et Tartu linn kaalus kinnistu Riigi Kinnisvara AS-lt (edaspidi RKAS) omandamist vahetuslepingu alusel, plaanides hoonet kasutada Tartu kultuuriasutuste tegevuseks ja hoonega oli arvestatud ka Tartu 2025. aastani tehtud arengukavas.

Sellest, et Tartu linn loobuks endise ERMi hoone ostmisest, oli huvitatud Parvel Pruunsild, kes soovis, et selle kinnistu saaks endale üliõpilaskorporatsioon, millesse ta ka ise kuulub. Süüdistuse kohaselt asus Parvel Pruunsild seejärel Priit Humalat survestama, et ta veenaks Tartu Linnavalitsuse liikmeid võimalikult kiiresti kinnistu ostmisest loobuma. 2023. aasta jaanuaris loobus Tartu linn kinnistu omandamisest ning sama aasta kevadel korraldas RKAS uue enampakkumise, mille võitis Pruunsillaga seotud üliõpilaskorporatsioon.