Yellen märkis, et tarvis on karme kõnelusi Hiina ületootmise teemal

Yellen kohtus Hiina peaministri Li Qiangiga, kes on riigis tähtsuselt teine mees partei peasekretäri Xi Jinpingi järel. Li ütles, et USA ja Hiina peaksid vastandamise asemel olema partnerid ja saavutama konstruktiivselt edu.

«Kuigi teha on veel palju, oleme aasta jooksul suutnud seada vastastikuse suhte stabiilsemale alusele,» ütles Yellen, kes on juba teist korda viimase üheksa kuu jooksul visiidil Hiinas. «See ei tähenda, et me ignoreeriks meie erinevusi või väldiks raskeid kõnelusi. Me saame saavutada edu vaid siis, kui räägime omavahel otse ja avatult.»