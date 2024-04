FOTOD ⟩ KredExi krediidikindlustus ja laen aitasid Bikeepil Uus-Meremaal kanda kinnitada

«Teadaolevalt võitlevad kõik avalikud institutsioonid alati eelarve puudujäägiga ning suur rahastusvajadus pikkade tasuvusaegade juures oli Bikeepi äri üks suurimaid takistusi. Koostöös välispartneritega töötasime välja ärimudeli, kus Bikeepi parklaid pakutakse linnadele tasuta reklaamipindade vastu või kuutasulise rendi alusel. See on võimaldanud oluliselt kiiremini saada poliitiline heakskiit võrgustike lansseerimiseks ning taganud samal ajal piisava rahastuse ärimudeli kasvamiseks,» sõnas Lind.

Krediidikindlustus mitmekordistab tellimusmahte

Ekspordilaenu väljastamise eeltingimus on välismaise ostja makseriski kindlustamine, mida pakutakse koostöös KredEx Krediidikindlustusega. KredExi krediidikindlustus on mõeldud selliste eksporditehingute kindlustamiseks, millega müüakse kapitali- või kestvuskaupu (masinad, seadmed, tehaste sisseseaded jms) või osutatakse kapitalimahukat teenust (nt suuremahulised IT-teenused). Teenuse eripära seisneb selles, et ostjale võimaldatav maksetähtaeg on vähemalt kaks aastat.

«KredEx Krediidikindlustuse pakutav pikaajaline krediidikindlustus on aidanud tugevalt kaasa võrgustike kasvamistele. Meie Uus-Meremaa partner on välja öelnud, et ilma pikaajalise maksetähtajata oleks nende tellimusmahud kordades väiksemad. Tundub, et see kehtib ka meie Norra, Rootsi ja Kanada partnerite kohta. Väga suur osa meie Uus-Meremaa võrgustikust on lansseeritud tänu pikkadele maksetähtaegadele, mida võimaldasid krediidikindlustus ja ekspordilaen,» kommenteeris Lind.