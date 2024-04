KULLA HIND KASVAB ⟩ Kas eestlased on kullausku?

Põhja-Euroopa suurima väärismetallidega kaupleva Tavidi kontorites käib praegu vilgas tegevus. «Kullainvestoreid on väga erinevaid. Ka hetkel. On neid, kes ostavad kulda juurde, on neid, kes müüvad, et teenitud kasumit kätte saada. Aga on ka neid, kes juba müünud, et teenitud kasumit kätte saada, aga müünud 2000 EUR/untsi juures ning nüüd, kui hind 2150, kahetsevad, et liiga vara enda kulla realiseerisid,» rääkis AS-i Tavid kullasuuna juht Meelis Atonen.