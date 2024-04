Ekspert selgitab, kuidas leida üüripinnale üürnik

Esimene soovitus üürileandjatele on vaadata üle oma üüripinna hind. «Siin tuleb mõelda matemaatiliselt ja arvutada, kas kõrge üürihind kaalub üle selle, et korter ootab pikalt üürnikku või on mõistlikum hinda veidi langetada, et tagada stabiilne üüritulu. Kui kõrge üürihinna taga on pelgalt soov leida maksejõulisem üürnik, siis aitab Rendin seda riski maandada,» kommenteeris Aun.