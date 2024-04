«Paindlikud töövõimalused on kontoritööde puhul muutumas juba hügieenifaktoriteks, milleta on väga keeruline tipptegijaid värvata,» kommenteeris tööturul toimuvat CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler, kes lisas, et kaugtöö annab tööandjatele võimaluse värvata talente ka riigipiiride üleselt.