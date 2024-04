EKSPERT: tööstustoondang langeb jätkuvalt, kuid pikk vaade on optimistlik

Eesti tööstustoodangu negatiivset trendi veavad kestvuskaubad. Nende toodang on 2022. aasta algusest langenud nüüdseks juba enam kui 35 protsenti. «Ka veebruarikuu ei toonud trendis muutust. Kulukaupade tootmine püstitas küll veebruaris uue negatiivse rekordi, kuid on püsimas umbes 90 protsendi juures kahe aasta taguse ajaga võrreldes,» selgitas Luminor panga peaökonomist Lenno Uusküla.

Kestvus- ja kulukaupade langust kompenseeris veebruaris tema sõnul kapitalikaupade tootmise kasv võrreldes jaanuariga. See muutis üldise trendi positiivseks. Toiduainete tootmine on Eestis püsinud küllaltki stabiilsena läbi aastate ning puidutöötlemine on väikesel tõusuteel. Suhteliselt hästi läheb ka farmaatsiatööstuse, metallitootmise, koksi ja puhastatud naftatoodete toomise ning masinate ning seadmete remondi ja paigalduse valdkondades.