Grant Thornton: toimivaid ettevõtteid ei peaks automaatselt kustutama

«Äriregistri seaduse jõustumisega anti registripidajale suuremad õigused ettevõtjale trahvi määramisel ja/või registrist kustutamisel, juhul kui ettevõtja ei ole esitanud majandusaasta aruannet tähtajaks. Seletuskirja kohaselt on regulatsiooni eesmärk ettevõtjate distsiplineerimine ja majanduskeskkonna usaldusväärsuse parandamine,» kirjutavad Kuusik ja Tiits.

Majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätnud juriidilisele isikule saab määrata trahvi ilma selleks hoiatust tegemata. Teise meetmena saab registripidaja aga juriidilise isiku registrist kustutada, kui seaduses ettenähtud majandusaasta aruande esitamise tähtpäevast on möödas vähemalt kolm kuud. Täiendavaks kustutamise eelduseks on asjaolu, et ettevõttel puudub registrisse kantud vara või isik ei ole ühegi käimasoleva kohtumenetluse osapool.