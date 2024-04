Kauplemisaktiivsus on Riia börsil traditsiooniliselt väga nõrk. Ka ettevõtteid on seal vähe.

Kui tavaliselt on ikka põhinimekiri see kõige hinnalisem, kuhu ettevõtted tahavad, siis Riia börsil on seal vaid kolme ettevõtte aktsiaid. Tallinna börsil tundus IPOdroomi hiilgeaegadel, et alternatiivturul võib olla varsti põhinimekirjast rohkemgi aktsiaid, aga siis pöördus tuul ja investoritele varajases faasis ettevõtted enam väga ei meeldi.