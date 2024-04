Kas ostjate käitumine on kuidagi majanduslanguse ajal erinev kasvu aegsest?

Meie seniste kogemuste põhjal võib öelda, et kuigi majanduse kõikumised võivad avaldada lühiajalist mõju, siis juveeliehete maailm on jaekaubanduses kõige vastupidavam. Luksuskaupade brändidel on väga tugev maine ja neile lojaalsed kliendid.