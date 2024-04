Võrumaa ettevõte alustas koostööd Läti kosmeetikatootjaga

Täpsemalt kasutatakse Eesti kasemahla nüüd kümnes vananemisvastases nahahooldustootes. «Oleme oma toodete valemites äärmiselt hoolikad ja otsime kõrgeimat kvaliteeti nii tooraines kui pakendamisel. Eesti ettevõte jäi meile silma nii oma mahla kvaliteedi kui selle kohest külmutamist võimaldava tehnoloogiaga, mis tagab kase mahlas sisalduvate väärtuslike ainete pikaajalise säilimise. Lisaks on neil sertifitseeritud mahe kasemets, mis ühtib meie brändi väärtustega,» sõnas Madara Cosmetics asutaja Lotte Tisenkopfa-Iltnere pressiteates.

Ta lisas, et kohaliku tootja kasuks rääkis seegi, et Eesti elanikud kasutavad üha enam Madara tooteid. «Madara Cosmetics Eesti e-kaubanduse käive kasvas 2023. aastal 18,7 protsenti. Selle aasta esimesel kahel kuul on käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud juba suisa 11 protsenti,» kinnitas Tisenkopfa-Iltnere.