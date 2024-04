Piloot oli just maandanud Orlandos lennuki, kui saatis sõbrale kuuma sõnumi – boss aitab meid välja.

Bossi all pidas ta silmas Briti ärimogulit Joe Lewist ja abikäeks oli poole miljoni dollari suurune laen. See tuli koos aktsiasoovitusega – ostke aktsiaid ühes farmaatsiaettevõttes, kes on teatamas uue vähiravimi edukast katsetusest.