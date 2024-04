«On selge, et tööstusinvesteeringud jäävad Eestisse tulemata ja tundub, et Eesti vähene elektripakkumine ja rohelise elektri puudus on üks olulistest põhjusest. Eestisse oleks tulemas ettevõtteid, kes kasutaks teravattide mahus elektrit, aga nad ilmselgelt ei saa tulla, enne kui näevad, et vajalik elekter on olemas või kindlalt tulemas. Täna ei julge veel keegi siia oma tootmist planeerida. On oluline meeles pidada, et iga regulatsiooniprotsess võtab aega aastaid ning kui riik praegu otsuseid ei langeta, siis mööduvad järjekordsed aastad kiiresti edasiste arenguteta,» ütles Uusküla.