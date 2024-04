Investoreid huvitavad hoopis teised asjad. USA aktsiaturg on muutunud kahe aasta kallimaks, kus S&P 500 indeksi ettevõtete 12 kuu prognoositud kasumite põhine hinna/kasumi suhtarvu näit on jõudnud 20,7-ni, kirjutab Reuters. Eks börsil ole tänavu olnud ka kena aasta algus. Seni on aktsiaturg tootnud üheksa protsenti. Esimene kvartal oli parim aasta algus alates 2019. aastast.