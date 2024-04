6 nõuannet, kuidas reisides rahaasju turvaliselt korraldada

Kätlinil endal on reisil alati kaasas kolm pangakaarti: peamine kaart, mis on eraldiseisev igapäevaselt kasutatavast pangakaardist ja kontost ning miks mitte teises pangas. On oluline, et kaart oleks seotud kontoga, kus ei ole suuri rahasummasid ja püsivaid sissetulekuid, vaid et sinna saaks raha kanda vastavalt vajadusele. Nii saab kaarti kasutada nii majutusbroneeringute tegemiseks kui ka reisil ostlemiseks, kuid ei pea tundma ohtu, et pangakaardi kadumine või selle andmete lekkimine suurem püsiva kahju kaasa tooks.