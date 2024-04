Uuring ⟩ Väikeettevõtted on värbamisel ettevaatlikud

Suuremad organisatsioonid (250+ töötajat) on julged värbajad, samas kui väikesed (alla 10 töötaja) on pigem äraootavad, seejuures on suurte ja väikeste värbamisaktiivsuse vahe mitmekordne.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 40 385 tööandjat 42 riigist, et teada saada, millised on alanud, teise kvartali värbamisplaanid ning tööturuootused. Värbamisaktiivsus on mõnevõrra langenud nii kvartaalses kui aastases võrdluses. Jätkuvalt on suurim nõudlus infotehnoloogia- ja finantsekspertide järele, neile järgnevad tervishoiutöötajad.

37 protsenti tööandjatest märgib, et on suutnud enda jaoks tööjõudefitsiidi mõju leevendada tööalase paindlikkuse parandamisega, veerandi tööandjate jaoks on tulnud abiks koostöö ülikoolidega. Märkimisväärset mõju tööjõunappuse vähendamisel oodatakse tehnoloogia arengust, mis annab indikatsiooni, et ka tulevikus on kõige keerulisem leida eksperte, keda masinad asendada ei suuda.

«Automatiseerimine ja digitaliseerimine on paratamatu ning pikas vaates kohanemisvõimelised ja õpihimulised inimesed seetõttu tööta ei jää, sest töökohti luuakse selle protsessi käigus rohkem kui on hetkel tööga hõivatud inimesi,» rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. «Lihtsamad ja rutiinsemad tööd peavadki jääma masinatele, seda enam, et tänapäeva noored tahavad teha mõtestatud ja paindlikku tööd, vähe on neid, kes tahaksid olla suure masinavärgi väikesed mutrid. Kuna koolilõpetamiste aeg on kätte jõudmas, siis tasub kaaluda erialasid, mille nappus on ette ennustatav – insenerid, infotehnoloogid, tervishoiutöötajad ja hariduseksperdid, aga loomulikult on hinnas ka laia silmaringiga oskustöölised,» lisas ta.

Maailma värbamisedetabeli tippu kuuluvad hetkel India, Ameerika Ühendriigid, Hiina, Costa Rica ja Holland. Maailma kõige tagasihoidlikumad värbajad on praegu Rumeenias, Iisraelis, Argentiinas, Tšehhis ja Kreekas. Aastases võrdluses ei joonistu välja piirkondlikke mustreid, nii kiireid tõusjaid kui kukkujaid leiab igast maailma nurgast. Eesti lähinaabritest on aastases võrdluses tugevnenud Rootsi ning langenud Soome värbamisoptimism, samas kvartaalses võrdluses joonistub välja vastupidine – tööturgudelt tuleb juba mitu kvartalit järjest segaseid signaale.

41 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et on valmis inimesi juurde värbama, 37 protsenti hoiab senist taset, 19 protsenti kavatseb personali hulka vähendada ja 3 protsenti polnud uuringu läbiviimise ajaks otsustaud.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 60 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 20 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.