Toornafta hinnaralli jätkub, kriis Lähis-Idas läheb ka Eesti tarbijatele kalliks maksma

Hinnatõusu peamisteks põhjusteks on geopoliitilised pinged ja tarneprobleemid. Venemaa on Ukraina droonirünnakute tõttu ajutiselt kaotanud kuni 15 protsenti oma rafineerimisvõimsusest ning Iraan lubas Iisraelile kätte maksta Damaskuse konsulaadi vastu korraldatud raketirünnaku eest.

«Naftahinnad võivad lühiajaliselt tõusta veel, kuna maailmamajanduse väljavaated on muutnud positiivsemaks. Samas aga jätkub tarnekitsikus ja kasvavad geopoliitilised riskid,» ütlesid ANZ-i analüütikud Reutersile. Nende uus prognoos on, et Brenti toornafta kallineb kolme kuu jooksul 95 dollarini barreli kohta.