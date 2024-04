Mida ennustavad relvatootjad: kas torm jätkub või oodata on rahutaevast?

Euroopa relvatootjate aktsiad on justkui peegelpildis baromeeter, mis näitab süngete sõjapilvede osakaalu rahutaevas. Kui relvatootjatel ei lähe väga hästi, on maailm turvaline paik elamiseks, kuid kui relvatootjate aktsiad rokivad, siis on maailmas ärevad ajad. Praegu kui ka lähitulevikus läheb relvatootjatel hästi.