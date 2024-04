Eesti inflatsioonile andis hoogu sideteenuste hüppeline kallinemine

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul jätkub suure hinnatõusujärgne hindade kohanemisprotsess. «Kaubad on veidi odavnemas ja teenused on kallinemas,» ütles ta. Võrreldes veebruariga läksid odavamaks toiduained, tervelt 0,8 protsendi võrra, mis pea poole ulatuses on saabuva kevadega kaasaskäiva hinnalangusega, kuid ka sesoonseid asjaolusid mitte arvestades langesid hinnad 0,5 protsendi võrra. Odavamad on nii liha, jahutooted kui ka köögivili. Kallimaks on läinud erinevad joogid.

Odavnesid ka eluasemega seotud kulutused, 0,4 protsendi võrra, seda peaasjalikult gaasi ja vedelkütuste hinna odvanemise tõttu. Veidi odavnesid ka remondiga seotud kaubad ja teenused. Sisuliselt samaks jäi majapidamisega seotud kulutused, väljas söömise hind ja vaba aja tegevuste hinnad.

«Kõige selgemalt mõjutas peresid palju kõneainet pakkunud sideteenuste hinnatõus,» nentis Uusküla. «Sideteenused muutusid kuuga kallimaks tervelt 7,6 protsendi võrra, sealjuures telefoniteenused lausa 9,1 protsenti samas kui seadmed muutusid 4,9 protsenti odavamaks.» Kallinesid ka hariduse ja tervishoiu teenuste hinnad ning samuti jätkasid kallinemist riietuse hinnad, ehk siis nende kategooriate hinnad, mille hinnad olid seni suhteliselt vähem tõusnud kui tarbijahinnaindeks üldiselt.

Uusküla hinnangul on märtsikuine hinnatõus Eesti jaoks jätkuvalt liiga suur. Kuigi palgad kasvavad, siis hinnakasv võtab ära väga suure osa ostujõu kasvust. Seepärast paraneb ka perede majanduslik kindlustunne aeglaselt ning nende kannatada saab julgus teha kaugemalevaatavaid plaane. Samuti survestab see Eesti hinnakonkurentsivõimet.

«Hinnatõusu mõju on näha nii osades tööstuse valdkondades, kus ettevõtete kulud on liiga kõrged ning nad peavad end sulgema kui ka turismis, kus paljud teised sihtriigid on Eestist odavamad ja meile tuleb vähem turiste ja Eestis välja läheb rohkem inimesi,» märkis ta.

Aasta jooksul peaks Uusküla arvates hinnatõus siiski raugema ka praeguselt tasemelt. Kuigi palgasurve tõstab jätkuvalt teenuste hindu, siis kaupade hinnad jätkavad odavnemist. «Luminori prognoosi järgi tõusevad käesoleval aastal hinnad 3 protsenti, millest pool on seotud käibemaksu tõusuga ning see on juba toimunud.»