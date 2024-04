MOBIILIPAKETTIDE VÕRDLUS ⟩ Milline telekom pakub parimat paketti?

Telia Piiramatu paketis on internetimaht piiramatu ning sisaldab 33 gigabaiti (GB) andmemahtu, mis on kasutatav ka mujal Euroopa Liidus (EL). Lisaks sisaldab pakett piiramatult kõnesid ja sõnumeid. Paketi kuutasu on 35,59 eurot. Telia 40 GB pakett on hea valik neile, kes vajavad pisut vähem andmemahtu kui Piiramatu pakett pakub. See pakett sisaldab 40 GB andmemahtu, millest 28 GB on kasutatav ka mujal EL-is. Sarnaselt eelmisele sisaldub paketis piiramatult kõnesid ja sõnumeid. Pakett maksab 31,53 eurot/kuu.