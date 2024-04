IT-investeeringute ümbermõtestamine – kas roheline on uus must?

IT-taristu valdkond on pidevas muutumises ning nutikas otsustaja teab, et investeering tähendab rohkemat kui ainult ridade summa ettevõtte bilansis. Kogu omamiskulu ja investeeringu tasuvus on tuttavad terminid, kuid nende sügavus ja tegelik tähendus jääb tihti tähelepanuta. Omamiskulu pole pelgalt seadmetega otseselt seotud kulude vaade. See peaks olema pigem terviklik vaade kuludele. Tasuvust võiks seevastu mõtestada kui lõpptulemust – kas tehtud investeering õitseb või hoopis närtsib. Nendest mõistetest täielik arusaamine annab tervikliku ülevaate investeeringu elutsüklist.