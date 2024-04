Tallinna Sadam asub koostööle maailma ühe suurima laevandusettevõttega

«X-Press Feedersi ja seitsme sadama koostöö eesmärgiks on rakendada keskkonnasõbralikke laevakoridore ja olla merendussektori jätkusuutlikkuse valdkonna suunanäitajaks. Valisime meie rohelise metanooli laevade esimesteks turgudeks Põhjamaad ja Balti riigid, sest nende piirkondade sadamad ja kliendid on väga vastuvõtlikud keskkonnasõbralikele lahendustele,» ütles X-Press Feedersi tegevjuht Francis Goh.

Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul on tegemist märgilise sammuga, mis tuleb Tallinna Sadama investoritele ja klientidele kindlasti suurepärase uudisena. «Merendussektori jätkusuutlikumaks muutmine ning keskkonnajalajälje vähendamine on kõigi turuosaliste südameasi. Seetõttu on äärmiselt tervitatav, et esimesed reaalsed sammud puudutavad transpordiks kuluvat kütust. Tallinna Sadam on regiooni üks kiiremini digitaliseerunud sadamaid ning peatselt saame öelda sama ka uut tüüpi kütuste kasutuselevõtu kohta,» ütles ta.