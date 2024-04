Maxima: Meriväljale kavandatav kauplusehoone arvestab piirkonna eripäraga

«Merivälja jääb täpselt Pirita ja Viimsi vahele. Autoga sõitjatele pole see vahemaa suur, kuid jalgsi liikujatele on oluline, et kõik vajalik oleks jalutuskäigu kaugusel. Seetõttu sobivad hoone rendipinnad ideaalselt erinevate avalike teenuste pakkumiseks. Miks mitte ei võiks seal olla raamatukogu või spordisaal, mõni restoran, pood, juuksur, lastehoid – võimalusi on lõputult. Otsime teenusepakkujaid juba planeerimisetapil, sest nii saavad huvitatud teenusepakkujad ruumide kavandamisel ise kaasa rääkida. Ehitusprojektiga planeerime alustada peale detailplaneeringu menetlemise lõppemist,» ütles Maxima Eesti kinnisvara arendusjuht Toomas Veskimäe.