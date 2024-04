Eksperdid selgitavad: kuidas krüptovarasse investeerides kaitsta end pettuste eest

Kui FTX oleks läbinud iga-aastaseid auditeid, siis oleksid probleemid tulnud välja oluliselt varem. Selleks, et audit oleks ka tõsiselt võetav, tuleks jälgida, et see on läbi viidud mõne suurema ja tuntuma auditifirma poolt. Euroopas tegutsevatest krüptoplatvormidest on auditeeritud mõned üksikud, nagu näiteks Eesti kohalik platvorm Change (Grant Thornton), Coinbase (Deloitte) ja Bitpanda (KPMG). Kontroll teenusepakkuja tegevuse üle

Uue korteri ostjale lisab olulist kindlustunnet teadmine, et ehitaja tööd kontrollis ehitusjärelevalve, mille eesmärgiks on kindlustada ning tagada ehitustööde kulg vastavalt projektile ja ehituslikele normidele. Sarnaselt korteriostjale on ka krüptoplatvormi kasutajale oluline teada, et teenusepakkuja allub mõne riikliku järelevalveasutuse kontrollile.

See annab kindlustunde, et krüptoplatvorm järgib oma tegemistes kehtivaid seadusi ega riku rahapesu ega terrorismi rahastamise reegleid, mille rikkumine võib ettevõtte üleöö sulgeda. Ideaalis tuleks valida platvorm, mis on ka kohalikul turul reguleeritud – see annab suurima kindlustunde. Eestis on kohalik tegevusluba näiteks sellistel ettevõtetel nagu Coinmetro ja Change.

Teenustasud peab analüüsima