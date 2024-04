Graafik ⟩ Äpitaksodega põhjustatakse kaks korda rohkem liiklusõnnetusi kui tavataksodega

LKFi juhatuse esimehe Mart Jesse sõnul on äpitaksod liikluses ohtlikumad kui plafooniga tavataksod. «Kui tavataksodega põhjustati mullu juhtumeid kolm korda rohkem kui tavaliste sõiduautodega, siis äpitaksodega pea seitse korda sagedamini kui tavasõidukitega. Meie statistika näitab, et tavataksode riskitase alaneb iga aastaga, kuid kahjuks ei saa seda öelda äpitaksode kohta,» ütles Jesse.

Jesse hinnangul on olukord äpitaksonduses murettekitav. «Tavataksode kahjusagedus langeb, äpitaksodel aga mitte. Platvormidel oleks asjakohane rohkem tähelepanu pöörata oma juhtide liikluskäitumisele. Samuti on ilmselt kätte jõudnud aeg, et riigiasutused vaataksid üle taksondust puudutavad regulatsioonid, tagamaks nende vastavust ühiskonna ootustele seoses liiklusohutusega,» ütles Jesse ning selgitas, et kahjusagedus näitab lihtsustatult öeldes, mitu protsenti sõidukitest põhjustab õnnetuse ühe aasta jooksul.