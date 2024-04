Vene väljaanne: Venemaa on silmitsi kütusekriisiga

VIDEO OBTAINED BY REUTERS / via REUTERS

Venemaa majandusväljaanne Kommersant kirjutas Rosstati statistikale viidates, et märtsi viimastel nädalatel on Venemaa bensiinitootmine vähenenud Ukraina droonirünnakute tõttu 12 protsenti. Olukord on sedavõrd kriitiline, et Venemaa taastas bensiini impordi Valgevenest.