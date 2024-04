Samas tõdes Eamets, et poliitikute rõõmurikkuja rolli sattunud Eesti Pank on juba oma prognoosinumbritega ootused alla toonud ehk eelmise aasta rõõmsatest kasvunumbritest said sellel aastal nukrad languse numbrid. «Eesti Pank prognoosib selle aasta majanduskasvuks -0,6 , rahandusministeerium 0 protsenti. Järgmine aasta on lootusrikkam, mõlemad institutsioonid prognoosivad üle 3 protsendi majanduskasvu,» märkis Eamets teates.