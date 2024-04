Erakordsed juhtumid toidupoodides: rott kassajärjekorras ja prussakas pakendis

Postimees kirjutas neljapäeval juhtumist, kus mees ostis Lasnamäe Prismast küpsiseid, mille silt viitas, et tegemist on maiustusega, kuid neid sööma hakates selgus, et need olid väga soolased. Küpsiste tootja sõnul kontrollis ta tooted poodides üle ja soolaseid küpsiseid ei leidnud. Ettevaatusabinõuna eemaldas Prisma tooted müügist.