Rahandusministeerium: sel aastal majanduskasvu oodata ei ole

Siiski on ministeeriumi hinnangul viimasel paaril aastal Eesti majanduse arengut takerdanud tegurid taandumas – hinnakasv taltub, palgakasv jätkub, intressid hakkavad ajapikku alanema ja suurt tööpuudust ei näe. Suur eelarvepuudujääk on aidanud inimestel ja ettevõtetel langusaastaid paremini üle elada, kuid järgnevatel aastatel peab riik pingutama, et peatada riigivõla kiire kasv, teatas rahandusministeerium.