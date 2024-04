Eestit väisab viimaste aastate suurim äridelegatsioon Saksamaalt

Visiidil kohtutakse Eesti ettevõtjate ja riigi esindajatega, et edendada koostööd transpordi ja logistika ning kõrgtehnoloogia valdkonnas. 50-liikmelisse delegatsiooni kuuluvad teiste seas Philipsi, Beiersdorfi, Airbus Operationsi ning Lufthansa Industry Solutionsi, samuti Hamburgi ja Lübecki sadamate ning Hamburgi tehisintellekti keskuse juhid, teatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Kredexi ühendasutus.

«Hamburgi regioonis elab üle viie miljoni inimese, see on suuruselt Soomega võrreldav turg ning üks jõukamaid, tootlikumaid ja tehnoloogiliselt arenenumaid piirkondi kogu Euroopas. Eesrindlikud meretööstusele ja logistikale suunatud lahendused ning rohetehnoloogiad, nagu vesinik ja tuul, on vaid mõned näited. Ligi neli aastat kohtumiste ja väiksemate koostööprojektidega ette valmistatud suurvisiit toob Eestisse korraga arvukamalt kui kunagi varem Põhja-Saksamaa majanduses olulise rolliga ettevõtteid ja organisatsioone,» ütles ühendasutuse majandusesindaja Hamburgis Riina Leminsky.