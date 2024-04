PANE END VALMIS ⟩ Aprillis avaneb rekordilise eelarvega väikeelamute renoveerimistoetus

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on hoonete renoveerimine hea nii kliimale kui ka kasulik iga pere rahakotile. «Renoveerimine aitab parandada elukvaliteeti kodus, vähendada energiakulutusi ja tõsta eluaseme väärtust. Lisaks suurendab see tulevikus sõltumatust kütusehindade kõikumisest,» sõnas kliimaminister.

Võrreldes varasema taotlusvooruga muutub toetuse taotlemine lihtsamaks tänu kahele uuendusele. Esiteks võetakse kasutusele e-toetuste keskkond, tänu millele pole enam dokumente tarvis saata e-postiga. Teiseks kehtestatakse päikesepaneelide ja inverterite taotlemiseks kindlad ühikuhinnad. See tähendab, et toetatava tegevuse jaoks on ette nähtud fikseeritud summa, mis ei muutu, isegi kui projekt läheb plaanitust kallimaks või odavamaks. Ühikuhindade puhul ei pea toetuse saamiseks esitama arveid ega maksekinnitusi, vähendades niiviisi bürokraatiat. Oluline on see, et paneelid ja inverterid oleksid nõuetekohaselt paigaldatud.